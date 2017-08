L'autista ucciso non è Moussa

Moussa Oukabir, il ragazzo ricercato per l'attentato di ieri a Barcellona, non sarebbe morto, ma si troverebbe in un luogo sconosciuto. Lo riferiscono fonti investigative a La Vanguardia, secondo cui l'autista del furgone che si è lanciato sulla Rambla è tra i cinque attentatori uccisi a Cambrils, ma non si tratta di Moussa.

Intanto, nel pomeriggio l'arteria è stata anche riaperta al traffico delle auto (ma con molti controlli e i furgoncini blindati della polizia all'ingresso) e a fine giornata era imminente la riapertura del mercado de la Boqueria, nello storico quartiere di Raval. Nel pomeriggio, a 24 ore dall'attacco terroristico, la passeggiata verso il mare era forse ancora più affollata del solito. (ats)