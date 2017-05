Le Pen contestata a Reims

Nell'ultimo giorno di campagna elettorale prima del voto del 7 maggio la candidata del Front National, Marine Le Pen, è giunta a sorpresa a Reims, dove è stata accolta con fischi, slogan anti-Front National e il lancio di qualche uova. Alla visita partecipa anche il suo alleato di Debout la France, Nicolas Dupont-Aignan, a cui ha promesso il ruolo di premier in caso di vittoria all'Eliseo.

Prima di partire in auto per Reims, questa mattina, davanti al quartier generale di Parigi, la candidata del Front National ha risposto ai commentatori e ai sondaggi che dopo il 'flop' del dibattito in tv contro lo sfidante Emmanuel Macron (En Marche!) la danno ormai ampiamente sconfitta. "Penso che la vittoria sia a portata di mano - ha affermato oggi - I media fanno finta di non sentire la collera sociale che esiste nel nostro Paese e che domenica si esprimerà nelle urne per un vero cambiamento".

Violenze anche in Cattedrale

"I sostenitori del signor Macron agiscono con violenza ovunque, anche alla cattedrale di Reims, un luogo simbolico e sacro. Nessuna dignità": lo scrive in un tweet Marine Le Pen dopo la sua visita contestata a Reims. In un tweet pubblicato poco prima, Marine Le Pen rendeva omaggio alla storica cattedrale di Reims in cui "venne battezzato Clodoveo, Re dei Franchi".

Dopo aver visitato l'edificio religioso, la paladina dell'estrema destra è stata costretta a dileguarsi da un'uscita di sicurezza intorno alle 13 insieme all'alleato Nicolas Dupont-Aignan a causa della folla di giovani anti-Fn che l'attendeva davanti alla porta principale. Dupont-Aignan ha protestato contro queste "deplorevoli manifestazioni gauchiste che non rispettano in nulla la democrazia e la storia di Francia". Tra gli slogan anti-Le Pen a Reims "Resistenza" e "Marine, ridacci i soldi".

"En Marche!" ha la maggioranza

Nonostante "En Marche!" sia un movimento appena nato, dovrebbe riuscire ad ottenere la maggioranza in Parlamento ai danni dei partiti tradizionali in Francia. Questo il risultato di un sondaggio Opinionway, che assegna al partito di Emmanuel Macron fra 249 e 286 seggi, contro i 200-210 della destra.

Il Front National otterrebbe fra i 15 e i 25 seggi, la sinistra socialista - che ha governato negli ultimi 5 anni - fra 28 e 43, quella radicale di Jean-Luc Melenchon fra 6 e 8.

(Red/Ats)