Liberati i 955 minatori rimasti bloccati

Stanno bene e hanno potuto rivedere la luce tutti gli uomini rimasti intrappolati la scorsa notte in una cava d'oro in Sud Africa a causa del maltempo.

I 955 minatori che erano rimasti intrappolati in una cava d'oro in Sud Africa sono stati messi in salvo. Lo riferisce la Bbc. "Stanno tutti bene", ha riferito Sibanye-Stillwater, portavoce della compagnia che gestisce il sito.

Gli uomini erano rimasti bloccati sotto terra la scorsa notte a causa di un blackout dovuto al maltempo. La direzione della miniera aveva provveduto a rifornirli di cibo e acqua e aveva comunicato che una squadra di ingegneri stava montando generatori di emergenza per rendere di nuovo operativi gli ascensori. Il sindacato dei minatori, il Num (National Union of Mineworkers), non aveva però nascosto il timore per le loro vite.

In Sudafrica ci sono alcune delle miniere più profonde e più pericolose del mondo. Quella in cui sono intrappolati i 950 lavoratori è articolata su 23 livelli e arriva a un chilometro di profondità.

Due anni fa, un altro incidente si era concluso con il recupero di quasi tutti i 79 minatori rimasti intrappolati in un'altra miniera d'oro, nella provincia orientale di Mpumalanga, in seguito a un crollo.

A quanto riporta la Bbc online, oltre 40 avvocati che rappresentano centinaia di minatori in pensione o ancora attivi hanno iniziato procedimenti legali contro l'industria mineraria dell'oro sudafricana. Al centro delle azioni giudiziarie il fatto che i minatori hanno contratto la silicosi, una malattia incurabile ai polmoni, a causa dei lunghi anni passati in miniera.

(Red/Ansa)