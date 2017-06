Londra, camion sulla folla: un morto

(massimo)per il Ed è ancora paura nella capitale britannica: poco dopo la mezzanotte locale di lunedì notte (l’una di notte in Svizzera) un furgone ha travolto alcune persone a Seven Sisters Road, nella zona di Finsbury Park, Londra. Lì vicino si trova anche una moschea. Ci sarebbero almeno 12 feriti, alcuni media britannici parlano di un morto: ma i numeri delle vittime non sono ancora stati confermati dalle autorità. Una persona è stata arrestata: era alla guida del mezzo. Secondo alcuni testimoni avrebbe gridato: «Uccido tutti i musulmani». Lo riporta la BBC online.

Per il consiglio degli islamici Inglese si tratta di "un dichiarato atto di islamofobia". Ma è presto per trarre conclusioni.

Almeno dieci feriti

L'incidente sarebbe avvenuto vicino alla moschea che si trova proprio a Finsbury Park. Isolata la zona. Testimoni che si trovavano sul posto riferiscono di almeno sei persone a terra: ma il numero dei feriti non è ancora chiaro. La Bbc parla di almeno tre persone ferite in modo grave: mentre altri media locali riferiscono di dieci feriti.

«C'era un gran caos» racconta una donna che vive di fronte al luogo in cui è avvenuto l'incidente: «Non ho visto l'attacco, ma ho sentito un gran caos. Tutti che gridavano e scappavano».

