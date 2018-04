Londra più violenta che New York

Continua a scattare il contatore degli omicidi a Londra: l'ultimo, registrato oggi, è quello di un uomo accoltellato nella notte in casa a Hither Green, nella zona sud della metropoli britannica, e morto poi in ospedale per le ferite riportate.

In questo caso non si tratta di violenza giovanile - dopo i due agguati di lunedì sera costati la vita a una 17enne e a un 16enne - visto che la polizia ha arrestato come sospetto responsabile un pensionato 78enne. Gli agenti indagano sull'ipotesi di un furto, ma non è chiaro se questo sia maturato in un ambito familiare o comunque di affinità fra la vittima e il presunto aggressore.

"Un 2018 finora orribile"

Sky News evidenzia intanto l'inizio del 2018 come "un anno finora orribile" per Londra sul fronte della criminalità. E aggiunge d'aver individuato 46 vittime di assassinio - in netta prevalenza appartenenti a minoranze etniche, come si può notare dai profili.

A febbraio nella città sul Tamigi sono sate uccise 15 persone, mentre nella Grande Mela 11; mentre nel mese di marzo 22 contro 21. Sebbene il trend londinese sia in netta crescita, i dati forniti dalla BBC e Sunday Times rivelano che nel 2018 la metropoli USA è ancora avanti per numero di omicidi: 50 a 46.

Statistiche 2018

Per fare un paragone, dall'inizio dell'anno la polizia di New York ha aperto indagini su 50 presunti omicidi, ma a febbraio e marzo Londra - per la prima volta - ne ha registrati di più: sebbene una verifica della BBC abbia poi stabilito che in termini generali, e su base annua, la città americana resti "più violenta" della capitale del Regno Unito.

(Ats)