Londra, salgono a 70 i morti nel grattacielo

Sarebbero almeno 70 le vittime dell'incendio alla Grenfell Tower di Londra. È quanto stima l'emittente Sky News che conteggia gran parte dei dispersi fra i morti della tragedia.

Intanto il governo britannico promette un primo fondo di 5 milioni di sterline per far fronte agli aiuti da destinare alle persone colpite dall'incendio e rispondere alle proteste che peraltro continuano.

L'annuncio è arrivato dalla premier Theresa May dopo una riunione interministeriale ad hoc svoltasi nel pomeriggio. Poi la premier si è spostata in una chiesa per una commemorazione per le vittime, passando vicino a Westminster dove si sta radunando gente per una manifestazione.

(Ats)