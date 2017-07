L'UE stanzia 3 miliardi di euro per i migranti

Il programma dell'UE da 3,3 miliardi di euro che punta a mobilitare con l'effetto leva 44 miliardi di euro in investimenti privati in Africa e nei paesi vicini dell'UE è stato approvato in via definitiva dalla plenaria del Parlamento europeo.

L'accordo sul Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (Efsd) era stato raggiunto tra Consiglio e Eurocamera lo scorso 28 giugno. Il regolamento entrerà in vigore una volta approvato formalmente dal Consiglio.

L'obiettivo dell'iniziativa è mobilitare investimenti privati verso Stati "fragili", offrendo una combinazione di sovvenzioni, prestiti e garanzie finanziarie pubbliche per 3,3 miliardi di euro, per incoraggiare lavoro, crescita e stabilità, affrontando così le cause profonde della migrazione.

Almeno il 28% degli investimenti finanzierà progetti sul clima per favorire l'implementazione dell'Accordo di Parigi. I beneficiari dovranno inoltre rispettare i diritti umani, gli standard dell'Organizzazione internazionale del lavoro e le norme internazionali sull'investimento responsabile. Introdotte anche norme sulla trasparenza fiscale.

