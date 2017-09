L'uragano Irma riacquista forza

L'uragano Irma, che ha finora provocato la morte di 20 persone ed è ora diretto verso la Florida, ha riacquistato forza tornando a categoria 5, con venti fino a 257 chilometri orari, dopo essere stato declassato a categoria 4. Lo rende noto il National Hurrucane Center statunitense.

L'allerta è stata inoltre estesa interessando anche il nord della Florida e non soltanto in sud dove si era fino ad ora concentrato l'allarme. La perturbazione si trova intanto a 300 miglia (485 chilometri) da Miami e viaggia a circa 13 miglia orarie (20 chilometri orari) in direzione ovest.

Gli abitanti della Florida in fuga

Le autorità della Florida hanno quindi chiesto a 5,6 milioni di abitanti, pari al 25% della popolazione dello Stato, di lasciare le proprie case in vista dell'arrivo dell'uragano. Secondo quanto riporta la Bbc online, Irma dovrebbe arrivare in Florida domani, domenica, mattina alle 8:00 (le 14:00 in Svizzera) per proseguire il suo cammino verso nord fino ad arrivare in Alabama e Georgia tra lunedì e martedì e in Tennessee tra martedì e mercoledì.

Il governatore dell'Alabama Kay Ivey ha quindi emesso lo stato di emergenza. Sono attese forti piogge e forti venti e anche se sarà soltanto la coda di Irma ad abbattersi sull'Alabama che verrà risparmiato dall'impatto più forte, Ivey prevede che alcune conseguenze saranno inevitabili.

Un incubo per le assicurazioni

L'uragano Irma potrebbe risultare il peggiore, nella storia degli Usa, in termini di costi economici e un incubo per le compagnie assicurative. Secondo gli esperti consultati da Bloomberg il conto finale potrebbe arrivare potenzialmente a 200 miliardi di dollari, superiore quindi all'uragano Katrina che colpì New Orleans nel 2005 con effetti devastanti pari a 160 miliardi di danni e oltre 1800 vittime accertate.

L'uragano Irma, spiega a Bloomberg Chuck Watson, analista della Enki Research, potrebbe facilmente raggiungere i 135 miliardi di danni spingendosi fino a quota 200 miliardi con effetti dirompenti sui bilanci e la tenuta delle compagnie di assicurazione.

(Red/Ats)