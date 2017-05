Macron all'Eliseo per l'insediamento

Emmanuel Macron è arrivato stamane, domenica, all'Eliseo per il passaggio di poteri e l'insediamento come nuovo presidente della Repubblica. Nel cortile, lo ha accolto il presidente uscente, François Hollande al termine del tappeto rosso che Macron ha percorso a passo molto lento.

Hollande ha accolto il suo successore con un sorriso e gli ha stretto a lungo la mano. Poi i due sono entrati all'interno del palazzo per il passaggio delle consegne e la comunicazione dei codici nucleari.

Macron, arrivato in auto sotto una leggera pioggia - proprio come durante il passaggio di poteri Sarkozy-Hollande di 5 anni fa - ha impiegato circa 10 minuti dalla sua abitazione nel VII arrondissement fino al Faubourg Saint-Honoré. Era all'interno di una Renault Espace grigia, blindata, e durante tutto il percorso si è spesso affacciato al finestrino per salutare le numerose persone che stavano aspettando il suo passaggio ai lati del percorso.

Poco dopo il presidente del Consiglio costituzionale, Laurent Fabius, ha proclamato presidente Emmanuel Macron. "Il Consiglio costituzionale vi ha proclamato eletto presidente della Repubblica, 8/o eletto a suffragio universale nella quinta repubblica. In questo istante preciso lei entra in carica".

Il nuovo presidente ha fatto sapere che annuncerà il nome del primo ministro soltanto domani.

Nei giorni scorsi era stato detto che Macron avrebbe annunciato il suo premier già nella giornata di domenica, ma oggi il segretario di En Marche!, Richard Ferrand, presente all'Eliseo fra gli invitati, ha smentito questa ipotesi. (ats/red)