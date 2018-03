Macron e Merkel vogliono rifondare l'UE

Il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso di una conferenza stampa congiunta a Parigi con la cancelliera tedesca Angela Merkel, ha proposto un piano "chiaro e ambizioso entro giungo" per rifondare l'Unione europea. "È indispensabile costruire questa nuova ambizione per l'Europa", ha aggiunto.

Per Macron, con la venuta di Merkel a Parigi, "si apre oggi una pagina importante" per l'avvenire dell'Ue. "Nel trimestre che si apre abbiamo molte cose da fare, si tratta di un lavoro indispensabile, ancora più indispensabile di qualche mese fa...", ha osservato il presidente citando, tra l'altro, "nuove ambizioni" per la zona euro, la politica migratoria, la difesa comune, la politica commerciale, la ricerca, la cultura e l'istruzione.

Da parte sua, Merkel si è detta pronta a "lavorare strettamente" con Parigi. Tra l'altro, ha dichiarato che entro giugno bisogna "assolutamente arrivare a una soluzione per la politica europea sull'asilo". Sul piano bilaterale, è stata ribadita la comune volontà di Parigi e Berlino di adottare un nuovo trattato dell'Eliseo. Macron ha inoltre ringraziato l'ospite per la sua visita a Parigi e si è congratulato per la sua rielezione: "Brava, congratulazioni", ha detto il leader francese, salutando un "accordo di coalizione solido". "Ormai è cosa fatta", ha concluso, dicendosi "felice che tutto questo abbia avuto un buon esito".

