Malala in Pakistan dopo 6 anni

La giovane premio Nobel per la Pace è tornata a casa per la prima volta dopo che, nell'ottobre del 2012, fu gravemente ferita in un attentato rivendicato dai talebani.

La giovane premio Nobel per la Pace Malala Yousafzai è tornata oggi in Pakistan, per la prima volta dopo che sei anni fa fu gravemente ferita in un attentato rivendicato dai talebani. Lo ha rivelato la tv Express News di Islamabad.

In assenza di un annuncio ufficiale per ragioni di sicurezza, fonti degne di fede hanno confermato che Malala, i suoi famigliari più stretti ed i responsabili della Fondazione da lei creata per la promozione dell'istruzione delle bambine sono giunti nella capitale pachistana in nottata con un volo proveniente da Dubai.

Oggi stesso la premio Nobel, che ha 20 anni e che resterà in Pakistan fino al 2 aprile, sarà ricevuta dal primo ministro Shahid Khaqan Abbasi e successivamente discuterà con responsabili governativi le prospettive di promuovere l'istruzione, soprattutto delle giovani pachistane, nelle aree più arretrate del Paese.

Non è chiaro invece se Malala visiterà la sua città natale, Mingora nella Valle dello Swat, dove quando aveva 14 anni fu attaccata da un commando di talebani che la ferirono gravemente alla testa sfigurandole il viso quale punizione per la sua attività di blogger in difesa dell'istruzione delle bambine sulla pagina in lingua urdu della Bbc.

Dopo l'attentato la giovane si trasferì in Gran Bretagna, a Birmingham, ed attualmente frequenta l'università di Oxford.

