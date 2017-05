Manchester, otto arresti

Salgono a otto gli arrestati nell'ambito dell'indagine a seguito dell'attentato di lunedì sera alla Manchester Arena. La Polizia ha infatti comunicato oggi tramite Twitter di aver fermato altre due persone coinvolte nella strage che finora è costata la vita a 22 persone. Una donna, arrestata nella giornata di ieri, è stata invece rilasciata.

Il network libico

Dietro il sanguinoso attentato, le forze di polizia britanniche temono possa celarsi un intero "network" che affonda le sue radici in Libia. In quel caos del dopo Gheddafi che proprio i bombardamenti della Gran Bretagna (di David Cameron) e della Francia (di Nicolas Sarkozy) hanno contribuito a creare sei anni fa. Proprio nel Paese nordafricano è stato arrestato un secondo fratello di Salman Abedi (Hassan), dopo che il primo (Ismail) era stato catturato martedì a Manchester.

Fermato pure il padre Ramadam. Hassan è sospettato di aver pianificato un altro attentato in terra libica e, a dar credito a quanto rimbalza da Tripoli, avrebbe confessato di aver "giurato fedeltà all'Isis" con Salman, anche se lo avrebbe poi smentito in un successivo interrogatorio. Scavando nell'album di famiglia si scopre che Salman era già noto non solo agli 007 britannici, ma pure ad americani e francesi, ai quali ultimi risulta avesse viaggiato di recente in Siria, oltre che in Libia. Di rapporti con l'Isis parla d'altronde anche Tripoli, mentre SkyNews rivela frequentazioni passate con un nucleo di adepti del Califfato a Manchester, in particolare con Raphael Hostey, originario del medesimo quartiere e indicato prima d'essere ucciso in Siria come uno dei reclutatori dello 'Stato islamico' nel Regno Unito.

(Red/Ats)