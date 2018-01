Maroni lascia "per motivi personali"

Roberto Maroni ha confermato alla riunione di Giunta che non si ricandiderà per un secondo mandato "per motivi personali" alla presidenza della Lombardia. Secondo quanto si apprende da fonti qualificate, Maroni ha indicato nell'ex sindaco di Varese, il leghista Attilio Fontana, il candidato a succedergli nelle elezioni del 4 marzo.

I motivi personali di cui Maroni aveva accennato dopo il summit di Arcore non sono né familiari né di salute. "Una decisione presa in autonomia — ha spiegato —, per la quale chiedo a tutti rispetto. Con la politica ho una lunga storia d’amore nata con Umberto Bossi. E come tutte le vere storie d’amore non finiscono mai. Sono soddisfatto per il lavoro svolto in Regione e ringrazio tutti, assessori e consiglieri. Non vado in pensione ma resto a disposizione e so cosa vuol dire governare".

"Si può fare meglio ma abbiamo già fatto molto bene, per questo il centrodestra dovrebbe essere riconfermato" ha detto il presidente, facendo un primo breve bilancio della legislatura. "Voglio concludere il mandato con la firma sull’accordo dell’autonomia. Se riusciremo a ottenerla entro la fine della legislatura, possiamo concludere in bellezza, dando una prospettiva straordinaria per la Lombardia. È una sfida che voglio vincere. Il referendum è stato un successo storico, una sfida epocale".

(Red/Ats)