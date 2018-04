Martedì nero per i trasporti in Francia

I ferrovieri protestano contro la riforma del nuovo presidente Macron, che prevede la fine dello statuto speciale per i nuovi assunti. In sciopero anche i piloti di Air France.

Ferrovieri, piloti, netturbini, settore energetico: martedì nero di scioperi in Francia. Oggi, è previsto appena un TGV (Treno ad alta velocità) su otto ed è caos totale per i pendolari che devono andare al lavoro con le linee regionali. Conseguenze anche per i viaggiatori verso i paesi limitrofi: un treno regionale su cinque e tre Eurostar su quattro verso Londra e Bruxelles. Dovrebbero invece restare regolari i treni Thalys verso Belgio e Olanda, mentre non circoleranno i treni verso Italia, Spagna e Svizzera.

Alla stazione di Parigi Gare de Lyon scene di panico e gente sui binari per la folla straripante ammassata sulle banchine già dalle prime ore del mattino. Una rete paralizzata, con un impatto immediato sul traffico automobilistico e 425 km di ingorghi intorno alla capitale contro una media di 325 km.

Mega-sciopero su tre mesi

Quella di oggi è la prima giornata di sciopero. I sindacati hanno infatti annunciato un mega-sciopero 'spalmato' su tre mesi, da oggi fino a fine giugno, per protestare contro la volontà di riforma del nuovo presidente Emmanuel Macron. Un braccio di ferro cruciale per il presidente, considerato dai media come una delle principali sfide del suo quinquennato.

In particolare viene contestata la fine lo statuto speciale per i nuovi assunti e la liberalizzazione del settore con l'apertura alla concorrenza come avvenuto in quasi tutti i Paesi Ue tra cui l'Italia o la Germania.

Ma oggi incrociano le braccia anche i piloti di Air France (secondo la direzione è assicurato il 75% dei voli) che chiedono un aumento dei salari del 6% e dei netturbini, previsti anche scioperi e mobilitazioni nel settore energetico.

“Il Governo terrà duro”

"Il governo terrà duro": lo ha detto la ministra dei Trasporti, Elisabeth Borne, intervistata da Bfm-Tv nella prima giornata di sciopero dei ferrovieri in Francia.

Mentre Oltralpe le linee ferroviarie sono praticamente paralizzate, con pesanti disagi per i cittadini, la ministra ha assicurato che il governo resta fermo nella sua volontà di riformare la Sncf e che lo farà "nella concertazione e nel dialogo". "Questa riforma va condotta in porto", ha aggiunto.

I numeri dello sciopero

La direzione della Sncf annuncia un'adesione allo sciopero al 33,9% contro il 35,4% del primo giorno di mobilitazione il 22 marzo scorso. Tra i macchinisti, il livello di adesione alla mobilitazione contro la riforma ferroviaria voluta dal presidente francese sale al 77%.

(Ats)