McMaster in pensione, nominato Bolton

Donald Trump continua il rimpasto della sua amministrazione annunciando licenziamenti e sostituzioni via Twitter: dopo il segretario di Stato Rex Tillerson, rimpiazzato con il capo della Cia Mike Pompeo, questa volta è toccato al consigliere per la Sicurezza Nazionale H.R. McMaster, sostituito con l'ex ambasciatore USA all'ONU John Bolton.

"Ho il piacere di annunciare che, dal 9 aprile, l'ambasciatore John Bolton sarà il mio nuovo consigliere per la Sicurezza Nazionale. Sono molto grato per il servizio del generale H.R. McMaster che ha fatto uno straordinario lavoro e resterà sempre mio amico. Ci sarà un passaggio di consegne ufficiale il 9 aprile", ha cinguettato proprio mentre la CNN si apprestava a trasmettere una intervista in esclusiva all'ex modella di Playboy Karen McDougal che voleva parlare della relazione che ha avuto con lui. Bolton sarà il terzo consigliere per la Sicurezza nazionale nei 14 mesi della presidenza Trump. Il primo era stato Michael Flynn, licenziato sullo sfondo del Russiagate.

Bolton, 70 anni, conservatore, è un avvocato e un ex diplomatico che ha servito in varie posizioni sotto amministrazioni repubblicane, in particolare con i Bush, prima come sottosegretario di Stato per il controllo delle armi e la Sicurezza Internazionale (dal 2001) e poi come ambasciatore americano all'Onu (2005-2006). È membro di vari think tank e istituti politici conservatori e legato alla NRA, la potente lobby delle armi.

Il generale McMaster va in "pensione"

Dimissioni concordate: questa la versione fornita da fonti della Casa Bianca sull'uscita del consigliere per la Sicurezza nazionale H.R. McMaster.

"Il presidente e il generale H.R. McMaster hanno concordato reciprocamente che il generale McMaster si dimetterà come consigliere per la Sicurezza nazionale", spiegano le fonti, aggiungendo che l'alto ufficiale lascerà l'esercito dopo 34 anni e andrà in pensione.

"I due hanno discusso per un po'. I tempi sono stati accelerati perchè entrambi hanno sentito che è importante avere un nuovo team al proprio posto, invece di costanti speculazioni", hanno aggiunto, assicurando che l'uscita del generale "non è legata ad alcun episodio o incidente". Trump ha chiesto a McMaster di restare sino a metà aprile per assicurare una transizione liscia e il generale ha accettato.

"Sono grato al presidente Donald Trump per l'opportunità di aver servito lui e la nostra Nazione come consigliere per la Sicurezza nazionale": queste le parole di H.R. McMaster, in una nota di congedo diffusa dalla Casa Bianca.

"Dopo 34 anni di servizio alla nostra Nazione, sto chiedendo di andare in pensione dall'esercito Usa questa estate, dopo di che lascerò il servizio pubblico", ha scritto, dicendosi "orgoglioso" di aver servito con lo staff della Sicurezza nazionale.

(Ats)