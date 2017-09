Messico: i morti sono oltre 90

Nel terremoto in Messico di giovedì notte (quando in Svizzera era già la mattina di venerdì) sono morte almeno 90 persone, hanno confermato le autorità del Paese. Solo nello Stato di Oaxaca, uno dei tre più colpiti, sono morte 71 persone, ha detto Jesus Gonzalez, portavoce della protezione civile. Almeno 15 persone sono morte nello Stato del Chiapas e almeno altre quattro nello Stato di Tabasco. Il sisma è stato di magnitudo 8.2 (8.1 secondo lo United States Geological Survey) ed è stato al largo della costa pacifica del Messico. È stato il più forte ad aver colpito il Messico nell’ultimo secolo ed è stato il più forte del 2017: ce ne sono stati tre di magnitudo pari o superiore a sette e uno – a gennaio, in Papua Nuova Guinea – di magnitudo 7.9, ma nessuno pari o oltre una magnitudo di 8.