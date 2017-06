Migliaia di sfollati a Londra

In seguito alla tragedia della Grenfell Tower centinaia di edifici sono stati dichiarati a rischio. Evacuati in piena notte circa 4mila residenti a Camden.

L'inferno della Grenfell Tower "ha cambiato tutto". Sono le parole di Georgia Goulg, capo del consiglio comunale di Camden, nel nord di Londra, a fotografare i timori di una Gran Bretagna ancora sotto shock per l'incendio del 14 giugno, quando 79 persone sono morte in una trappola di fiamme. E a spiegare anche l'accelerazione data dal governo e dalle autorità locali alla messa in sicurezza degli edifici a rischio incendio.

Dai controlli scattati dopo la tragedia, 27 complessi di grattacieli, sparsi in diverse località del Paese, hanno fallito il test sui rivestimenti anti-incendio, simili a quelli che hanno favorito - invece di contenere - il propagarsi delle fiamme della Grenfell Tower divampate da un frigorifero difettoso. Tra i comuni interessati, oltre a Londra, ci sono Manchester, Portsmouth, Plymouth e Hounslow. Adesso sta alle autorità municipali decidere come procedere. A Portsmouth, ad esempio, sono già stati tolti da due torri i rivestimenti che non hanno superato il test di sicurezza, ma nessun residente è stato costretto a lasciare il proprio appartamento.

A Camden invece l'evacuazione di quattro torri di Chalcots Estate è cominciata ieri sera, in fretta e furia, causando non pochi malumori tra i residenti per il breve preavviso, quando - hanno lamentato - fino alla sera prima sembrava che non fosse necessaria. Circa 650 appartamenti sono dunque stati sgomberati, con 4'000 sfollati che ora attendono una sistemazione. Alcuni hanno passato la notte su materassi gonfiabili messi a disposizione nelle palestre, altri hanno trovato rifugio da parenti o amici. Altre 83 persone si sono rifiutate di lasciare le loro case.

"Lo so che alcuni residenti sono arrabbiati, ma il consiglio di Camden ha agito per la loro sicurezza", ha dichiarato Gould, spiegando che la misura precauzionale è stata presa per consentire i dovuti interventi che dovrebbero durare 3 o 4 settimane. E oggi è intervenuta anche la premier Theresa May - che nei giorni scorsi era stata fortemente criticata per la gestione della tragedia della Grenfell Tower - assicurando che il governo è al lavoro con le autorità locali per garantire a tutti un posto dove stare. Intanto Celotez, la ditta che ha prodotto i pannelli della Grenfell Tower, ha annunciato che non li utilizzerà più sui grattacieli alti oltre 18 piani.

(Ats)