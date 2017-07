In migliaia a raduno musicale neonazista

In 4mila sono accorsi per partecipare al concerto rock di estrema destra a Themar, nell'est della Germania. Circa mille agenti sul posto.

La tranquilla cittadina di Themar, nell'est della Germania, non più di 3mila abitanti, si è trovata invasa da oltre 4mila neonazisti accorsi per partecipare al raduno musicale di estrema destra, "Rock against Foreign Domination". L'evento che avrà inizio stasera, riportano i media tedeschi, non ha finora registrato incidenti, grazie anche alla presenza di circa mille agenti di polizia della Thuringia e di altri land tedeschi impiegati per la sicurezza.

Solamente poche centinaia dei 2mila manifestanti di sinistra che si erano dati appuntamento nella cittadina per protestare contro il raduno neonazista sono arrivati nella zona. Prima di entrare nell'area riservata al concerto, i partecipanti sono stati perquisiti dalla polizia. La polizia ha finora registrato una serie di reati minori, tra i quali danneggiamenti e uso di sostanze stupefacenti, oltre a una decina di denunce per uso illegale di "simboli di organizzazioni incostituzionali", che comprendono i simboli nazisti.

(Ats)