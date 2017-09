Migranti, avanti con i ricollocamenti

"La solidarietà non è a senso unico. Ora bisogna andare avanti con i ricollocamenti e con le procedure d'infrazione" avviate, anche in seguito alle pressioni dell'Europarlamento, "contro chi non rispetta la decisione della Commissione". Così il presidente del Parlamento europeo Antonio Tajani ha accolto la sentenza con cui la Corte Ue ha respinto i ricorsi presentati da Slovacchia e Ungheria contro il meccanismo di ridistribuzione dei richiedenti asilo da Italia e Grecia. "Siamo soddisfatti. Non avevamo mai avuto dubbi" sulla legittimità della decisione presa a Bruxelles.

Anche il commissario Ue Dimitris Avramopoulos ha commentato su Twitter la sentenza: "la Corte di giustizia Ue ha confermato la validità dello schema dei ricollocamenti. E' tempo di lavorare nell'unità e attuare in pieno la solidarietà".

(Red/Ats)