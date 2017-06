Migranti: l'UE investe nei Paesi d'origine

Via libera a un piano da 3,3 miliardi di euro per aggredire le cause delle migrazioni, mobilitando investimenti privati nei paesi d'origine, grazie al cosiddetto "effetto leva", fino a una quota attesa nell'ordine dei 44 miliardi. L'accordo è stato raggiunto tra Consiglio e Parlamento europeo. Quest'ultimo dovrà ora dare il suo ok formale con un primo voto in commissione affari esteri il 3 luglio e in plenaria il 6.

Obiettivi del fondo: ridurre la povertà nei Paesi d'origine, creare posti di lavoro, sostenere le Pmi locali. Condizioni: regole stringenti sui diritti umani e del lavoro e sulla trasparenza fiscale.

Le risorse del nuovo Fondo per lo sviluppo sostenibile (Efsd) arrivano dalla revisione del bilancio europeo 2014-2020 e dalla riserva del Fondo per lo sviluppo europeo (Edf). Il nuovo fondo sarà composto da due piattaforme regionali: una per l'Africa e una per i Paesi coinvolti nella politica di vicinato. In base all'accordo, un minimo del 28% degli investimenti dovrà andare a sostenere azioni a sostegno dell'attuazione dell'Accordo di Parigi sul clima.

(Ats)