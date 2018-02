Morto il principe Henrik di Danimarca

Henrik di Danimarca, marito della regina Margrethe II, è deceduto nella notto tra martedì e mercoledì. L’annuncio arriva da palazzo reale. Il principe, 83 anni “è morto tranquillo nel sonno con al fianco la regina Margrethe e i figli, principe ereditario Fredryk e principe Joachim” nella sua residenza, il castello di Fredensborg.

Da tempo malato e affetto da demenza senile, Henrik, era stato trasferito martedì da un ospedale di Copenhagen dove era ricoverato da diverso tempo.

Henrik, nato nel 1934 in Francia con il nome di Henri Marie Jean André de Laborde de Monpezat, fu un espondente dell’élite francese e artista multitalento. Nel 1967 sposa la regina di Danimarca, assumendo il nome di Henrik e convertendosi alla chiesa Luterana danese. Da lei avrà due figli: il principe ereditario Fredrik e il principe Joachim.

Nell’agosto dello scorso anno aveva annunciato di non voler essere sepolto nelle tombe reali, poiché non gli era mai stato riconosciuto il titolo di re. In Danimarca infatti, “una principessa o comunque una donna che diventa principessa sposando il re o principe ereditario diventa poi automaticamente regina quando il consorte sale al trono, ma un uomo che sposa la principessa ereditaria o regina non viene automaticamente incoronato”. Il principe Herik aveva a lungo contestato le leggi di successione danesi. La nota del palazzo non dice dove sarebbe stato seppellito il principe.

(Red)