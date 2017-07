Mosul a un soffio dalla liberazione

L'esercito iracheno ha annunciato che a Mosul i jihadisti dell'ISIS sono completamente circondati e che le forze armate di Baghdad stano continuando a guadagnare terreno nella loro battaglia finale per riconquistare la città. Lo scrive Al Jazeera online.

I militari hanno reso noto che ieri le unità della polizia federale hanno ripreso in mano l'ultimo ponte sul fiume Tigri, tagliando in questo modo ogni via di fuga ai combattenti dell'Isis.

"Daesh (Isis, ndr) adesso controlla solo una piccola area residenziale. Le forze irachene stanno avanzando nella Città vecchia - ha detto Yahia Rasoul, portavoce dell'esercito iracheno alla tv -. La vittoria nella parte occidentale (della città) sarà annunciata a breve".

Giovedì le forze lealiste irachene avevano riconquistato le rovine della moschea Al Nuri da dove nel 2014 Abu Bakr al Baghdadi proclamò la rinascita del Califfato.

(Ats)