"Nessuna speranza di rapporti migliori"

La firma delle sanzioni contro la Russia da parte di Donald Trump rappresenta "la fine della speranza di migliorare i rapporti" tra Mosca e "la nuova amministrazione americana" e indica anche che "alla Russia è stata dichiarata una guerra commerciale a pieno titolo": lo ha affermato il premier russo Dmitri Medvedev in un post pubblicato ieri sera su Facebook.

Secondo Medvedev, inoltre, "l'amministrazione Trump ha dimostrato una totale impotenza, passando nel modo più umiliante i poteri dell'esecutivo al Congresso, cosa che cambia l'equilibrio delle forze nei circoli politici americani".

"Sanzioni poco lungimiranti"

Da parte sua, il Ministero degli esteri russo ha diffuso un comunicato stampa nella serata di ieri, nel quale afferma che tali sanzioni americane rappresentano "una linea molto poco lungimirante, anche pericolosa, che potrebbe minare la stabilità per cui sono proprio Mosca e Washington ad avere una responsabilità particolare", e la Russia si riserva "il diritto per altre contromisure".

"Abbiamo già dimostrato - affermano da Mosca - che non intendiamo lasciare senza risposta gli attacchi ostili, tra cui l'espulsione da parte delle autorità americane dei nostri diplomatici e il sequestro di beni diplomatici".

"Naturalmente - prosegue il Ministero degli esteri russo - ci riserviamo il diritto per ulteriori contromisure". Mosca si dice comunque disponibile "alla cooperazione con gli Usa nei campi in cui" è "utile" per la Russia e "per la sicurezza internazionale, inclusa la soluzione dei conflitti regionali".

