Nicky Hayden è morto

Non ce l'ha fatta il pilota statunitense di Superbike, ricoverato in ospedale da mercoledì dopo essere stato investito da un'auto mentre era in sella alla sua bici.

Nicky Hayden non ce l'ha fatta. Il pilota statunitense di Superbike, ricoverato da mercoledì all'ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato investito da un'auto mentre si stava allenando in sella alla sua bicicletta a Misano Adriatico, è morto a causa delle ferite riportate. Lo ha annunciato lo stesso nosocomio in un comunicato stampa.

Da mercoledì il 36enne campione del mondo 2006 di MotoGP era ricoverato in rianimazione per un gravissimo politrauma e una vasta lesione cerebrale.

Hayden, lo scorso fine settimana, aveva corso a Imola nel Mondiale Superbike per poi decidere di fermarsi qualche giorno in Italia. In bici con alcuni amici lungo la strada che da Riccione porta a Tavoleto è stato travolto da un'auto sbattendo violentemente contro il cofano e il parabrezza (vedi articoli suggeriti).

La carriera

Hayden nel Motomondiale ha disputato 218 GP con tre vittorie in MotoGP e 28 piazzamenti sul podio. Ha debuttato nella MotoGP nel 2003, con la Honda, e dopo una lunga militanza nella classe regina, che lo ha visto conquistare il Mondiale nel 2006 ai danni di Valentino Rossi, e gareggiare anche con la Ducati, nel 2016 è passato in Superbike con Honda, concludendo con il quinto posto in classifica generale.

Confermato anche per quest'anno, l'americano era reduce dal 12° posto conquistato nel weekend passato in gara-2 del GP di Italia.

