"Non aprite porte e finestre"

"Evitare di aprire porte e finestre". È l'invito odierno del Comune di Torino dopo che nella città la concentrazione di Pm10 è schizzata a 114 mcg/mc, oltre il doppio del limite (50).

"In una situazione così critica" l'assessorato all'Ambiente ha invitato i cittadini ad adottare una "serie di precauzioni": evitare attività fisica e prolungata all'aperto e, in particolare per anziani, bambini e soggetti con patologie cardiorespiratorie, rimanere il più possibile in ambienti chiusi, evitando anche di aprire porte e finestre.

Livelli alti anche in Ticino

Pure in Ticino in questi giorni, anche a causa della mancanza di pioggia, i livelli di PM10 si sono elevati sopra il limite di 50 mcg/mc, in particolare nel Sottoceneri. A Mendrisio, per esempio (vedi cartina), il livello raggiunto oggi è stato di 96, mentre a Chiasso di 77. Per questi casi, il Cantone ha fornito negli scorsi giorni delle raccomandazioni su come agire.

Quando entrano in vigore le misure?

C'è da considerare che, per legge, il Dipartimento del territorio può decidere di adottare alcune "tenue" misure (divieto di accendere fuochi all'aperto e fissazione della temperatura massima a 20 gradi in tutti gli edifici pubblici) nel caso in cui almeno due stazioni di misurazione rappresentative la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 90 microgrammi per metro cubo e le previsioni meteorologiche confermano il permanere del fenomeno di stagnazione per almeno i tre giorni successivi.

Ovviamente ancora più grave è se tale valore supera i 120 mcg/mc in almeno due stazioni e le previsioni meteo sono sfavorevoli. In questo caso il DT può: vietare l'uso di macchinari con carburante diesel sprovvisti di filtro contro il particolato sui cantieri e in ambito agricolo, l'uso di combustibile solido (legna, pellet ecc.) per impianti di riscaldamento secondari e prevedere restrinzioni per il traffico motorizzato (ossia imporre il limite di 80 km/h su autostrade e semiautostrade e vietare i sorpassi per i veicoli pesanti).

Infine, il caso più grave è se in almeno due stazioni la concentrazione media giornaliera di polveri sottili PM10 eccede 100 mcg/mc per 2 giorni consecutivi e le previsioni meteo sono sfavorevoli: in questo caso la Polizia cantonale può ordinare il divieto di circolazione per i mezzi diesel EURO 3 e inferiori sulle strade cantonali e comunali all’interno delle aree interessate.

(Red/Ats)