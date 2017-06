"Non ci hanno permesso di portare a casa Charlie"

Era l'ultimo desiderio dei genitori, ma le autorità del Great Ormond Street Hospital non lo hanno avverato. L'ultimo "oltraggio" in questa vicenda.

"Non ci hanno nemmeno permesso di portarlo a casa". I genitori del piccolo Charlie Gard, il neonato di 10 mesi a cui oggi i medici del Great Ormond Street Hospital di Londra hanno deciso di staccare la spina. Secondo i medici la rara malattia di cui è affetto è incurabile e lo fa soffrire troppo, hanno così denunciato quello che ritengono come l'ultimo "oltraggio" in questa vicenda. Non è stato possibile infatti far trascorrere le ultime ore al bambino in quella che doveva essere la sua casa. "Abbiamo promesso al nostro piccolo ogni giorno che l’avremmo riportato a casa" ha detto la mamma al quotidiano britannico Daily Mail.

I Gard avevano tentato di opporsi in una lunga battaglia legale alla decisione delle autorità rivolgendosi a tutte le sedi giuridiche possibili, dalla Gran Bretagna fino alla Corte europea dei diritti umani.

(Ats)