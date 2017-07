Nuove ondate di migranti in Italia

"Quello che sta accadendo in Italia sotto i nostri occhi è una tragedia in atto. Durante lo scorso fine settimana, 12.600 migranti e rifugiati sono arrivati sulle sue coste, e si stima che 2.030 abbiano perso la vita nel Mediterraneo dall'inizio dell'anno".

Lo ha affermato l'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, Filippo Grandi. "Siamo solo all'inizio della stagione estiva, e senza un'azione collettiva rapida, possiamo solo aspettarci altre tragedie in mare", ma questo "non può essere un problema solamente italiano" ha aggiunto in una dichiarazione resa nota oggi a Ginevra.

(Ats)