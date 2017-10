Ophelia punta ora alla Scozia

Sfoglia la gallery

Dopo essersi abbattuta ieri sull'Irlanda, causando la morte di almeno tre persone e fortissimi disagi con migliaia di famiglie lasciate senza luce, Ophelia oggi si dirige verso Inghilterra, Galles e Scozia, dove è scattata l'allerta 'gialla' (ordinaria criticità).

Sono previsti venti fino a 110 chilometri orari e, secondo le previsioni, la tempesta in serata si sposterà verso nord.

Finora si registrano intanto oltre 40 vittime, comprese quelle dei violenti incendi alimentati dai venti dell'uragano nella penisola iberica. Nel solo Portogallo i morti per i roghi sono stati 39, compreso un neonato, mentre altre 3 persone hanno perso la vita in Galizia, Spagna.

A Londra il cielo si dipinge di arancione

Non si tratta dell'unico effetto collaterale prodotto da Ophelia. Un sole rosso è spuntato qua e là in Inghilterra e Galles, mentre a Londra a un certo punto il cielo ha assunto una sfumatura arancione.

Non solo, l'uragano è responsabile anche dell'odore di fumo avvertito in quota dagli equipaggi di alcuni aerei passeggeri in volo verso Liverpool, Manchester, Dublino e l'isola di Jersey, atterrati a scopo precauzionale senza problemi di sorta. Secondo gli esperti di meteorologia, dietro entrambi i fenomeni atmosferici ci sarebbe il pulviscolo del deserto del Sahara intercettato da Ophelia durante il suo tragitto, ma anche la cenere e i detriti polverizzati raccolti al passaggio sul Portogallo in fiamme prima di essere sparsi dal vento ai margini della sua zona d'impatto sulle isole britanniche.

(Ats)