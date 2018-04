Orbán stravince le elezioni in Ungheria

Il partito di Viktor Orbán, Fidesz, ha vinto le elezioni parlamentari in Ungheria per la terza volta consecutiva. Primo ministro dal 2010, Orbán potrebbe così consolidare un sistema di potere sovranista, che ha profondamente mutato il Paese magiaro. Nel momento in cui andiamo in stampa, ancora non si conosce il risultato definitivo della votazione, che ha fatto registrare un’affluenza record: 68,1%. Ma secondo i primi risultati parziali, Fidesz ha raccolto il 49,15% dei voti dopo il conteggio del 64% delle schede elettorali.

Orbán vince dunque e potrebbe, come nel 2014, superare la maggioranza assoluta in Parlamento. Il suo partito potrebbe infatti conquistare 134 seggi su 199, mentre all'ultradestra di Jobbik, intorno al 20%, andrebbero 27 seggi. La coalizione di sinistra guidata si ferma al 12%.

Il premier ha condotto una campagna elettorale insistendo sul pericolo dell’immigrazione clandestina, sostenendo che «dieci milioni di migranti musulmani sono pronti a invadere l’Europa dall’Africa e dal Medio Oriente». Ha bersagliato anche più volte il finanziere e filantropo americano di origine ungherese, George Soros, che secondo Orbán sarebbe a capo di una congiura mirata a favorire l’arrivo nel continente europeo di milioni di migranti, per cancellarne l’identità nazionale.