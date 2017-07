Ospedale americano vuole aiutare Charlie

Il New York-Presbyterian Hospital è pronto a inviare a Londra una terapia sperimentale per tentare di allungare la vita del piccolo. Oggi Trump sarà da May.

Un ospedale americano è pronto a inviare a Londra una terapia sperimentale per tentare di allungare la vita del piccolo Charlie.

Ne dà notizia la Bbc, secondo cui la struttura è il New York-Presbyterian Hospital che si è anche offerto di accogliere il neonato di 11 mesi ricoverato al Great Ormond Street Hospital nella capitale britannica qualora si risolvessero gli "ostacoli legali" che sono emersi nei giorni scorsi.

La notizia arriva nel giorno in cui il presidente americano Donald Trump dovrebbe fare pressioni sulla premier britannica Theresa May nel corso di un incontro bilaterale al G20 di Amburgo dove le chiederà di intervenire per evitare che i medici inglesi stacchino la spina a Charlie.

I medici di Londra si erano già espressi in proposito affermando che qualsiasi tipo di terapia sperimentale oggi esistente non può aiutare il piccolo che continuerebbe a soffrire. I colleghi di New York stanno comunque cercando di fare pressione offrendo non solo la disponibilità ad inviare la terapia ma anche la propria consulenza diretta al centro pediatrico inglese.

Prima dell'eventuale invio del protocollo di cura nel Regno Unito è necessaria comunque l'approvazione da parte dell'americana Food and Drug Administration (FDA), che vista però la grande attenzione attorno al caso dovrebbe arrivare in tempi rapidi.

La madre di Charlie: "Cinque i medici disposti ad aiutare"

Ci sono cinque medici, inclusi due inglesi, che credono nei benefici della terapia sperimentale per Charlie. Lo ha detto Connie Yates, la madre del neonato di 11 mesi ricoverato a Londra, dopo che un ospedale di New York si è offerto di inviare il protocollo di cura in Inghilterra.

"Ho fatto ricerche senza mai fermarmi sulla malattia di Charlie", ha aggiunto la madre che si oppone al parere dei dottori del Great Ormond Street Hospital nella capitale britannica secondo cui invece la cura non funzionerebbe e finirebbe col far soffrire ancora di più il bimbo.

"Io invece ho sentito da alcuni medici che la probabilità di successo sarebbe di circa il 10% e per la medicina è già una grande chance". "Non capisco tutto questo, l'eutanasia è illegale, il suicidio è illegale, come può essere legale questo", ha aggiunto riferendosi alla decisione dei medici di staccare la spina.

Per oggi è previsto un incontro tra i dottori e i genitori dopo che questi ultimi hanno protestato per essere stati tenuti all'oscuro sulle decisioni riguardanti la sorte del figlio.

"Avevo scritto lettera a Papa non a Trump"

La madre del piccolo Charlie ha detto inoltre all'agenzia Pa di aver scritto una lettera a Papa Francesco prima che lui intervenisse in favore della famiglia per non staccare la spina al neonato di 11 mesi ricoverato a Londra. Non aveva invece scritto al presidente americano Donald Trump che si è mosso quindi in modo autonomo offrendo il proprio aiuto per risolvere il caso.

La madre ha ricordato come il loro intervento abbia ridato ai genitori la speranza in un momento tragico: venerdì scorso infatti i medici erano pronti a staccare la spina al piccolo. Dopo una proroga nel weekend il nuovo giorno fissato dai dottori di Londra era lunedì scorso, spiega ancora Connie, ma l'intervento della Casa Bianca a suo parere "avrebbe cambiato le cose".

(Ats)