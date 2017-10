Pena di morte: "Moratoria mondiale"

È quanto auspica l'UE nella Giornata contro le esecuzioni capitali. Una pratica che la Bielorussia non ha ancora abolito, così come molti altri Stati nel resto del mondo.

di Maria Acqua Simi

"Ferma e inequivocabile" è l’"opposizione alla pena capitale, sempre e comunque" espressa ieri da Federica Mogherini, Alto rappresentante dell’Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza, e Thorbjørn Jagland, segretario generale del Consiglio d’Europa, in una dichiarazione congiunta in occasione della Giornata internazionale contro la pena di morte che si celebra oggi.

"La pena di morte è incompatibile con la dignità umana, è un atto disumano e degradante", senza "alcun effetto deterrente accertato e rende irreversibili e fatali gli errori giudiziari", si legge nel testo. Questa pratica è stata "messa al bando in tutti gli Stati membri dell’UE e del Consiglio", ad eccezione della Bielorussia, che nella dichiarazione è esortata a "introdurre una moratoria quale passo decisivo per l’avvicinamento del Paese alle norme giuridiche paneuropee".