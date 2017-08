Più di 2000 km a piedi nudi: è record

Infranto un record del mondo: il 53enne tedesco Aldo Berti ha finora percorso a piedi nudi 2084 chilometri partendo da Rügen, isola situata a nord della Germania, in direzione della Svizzera. Domenica taglierà il traguardo della sua personale sfida a Einsiedeln, nel Canton Svitto.

"Oggi ho infranto il record del mondo", ha affermato il 53enne all'ats dopo il suo arrivo a Fischingen (TG). Il suo GPS personale indica 2084 chilometri dopo 82 giorni di cammino e il precedente record, siglato nel 2016 dall'irlandese Eamon Keavenen, era di 2080 chilometri in 104 giorni. Berti è partito lo scorso 28 maggio percorrendo tra i 25 e i 39 km al giorno e prevede di arrivare a Einsiedeln nella giornata di domenica. Nel corso del tragitto il 53enne ha anche raccolto fondi per opere di beneficenza in favore di tre associazioni di aiuto ai bambini.

(Ats)