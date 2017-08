Pronta la risposta di Tokyo a Pyongyang

Le forze di autodifesa nipponiche hanno completato lo schieramento e l'operatività dei missili intercettori in vista dell'attacco balistico ventilato dalla Corea del Nord al territorio americano di Guam. "Farò di tutto, al meglio delle mie abilità, per proteggere la sicurezza e i beni del popolo nipponico", ha affermato il premier giapponese Shinzo Abe.

Il piano definitivo di attacco a Guam sarà definito entro metà mese, ma come anticipato dalla Kcna, il Nord sta valutando il lancio di quattro missili intermedi Hawsong-12 che dovrebbero sorvolare lo spazio aereo nipponico delle prefetture di Shimane, Hiroshima e Kochi prima di colpire le acque intorno all'isola nel mar delle Filippine.

Le forze aeronautiche di autodifesa giapponese dotate di intercettori Pac3, in genere di stanza intorno a Tokyo, sono partite ieri sera per presidiare quattro diverse basi militari dove sono state montate in mattinata le unità operative una per ognuna delle tre prefetture interessate dalle traiettorie dei missili nordcoreani, più un'ultima nella prefettura di Ehime.

La Marina ha piazzato un cacciatorpediniere nel mar del Giappone armato con tecnologie Aegis, fatte di intercettori e radar per rintracciare i vettori. Le forze armate hanno alzato la vigilanza sulle possibili mosse di Pyongyang.

Ipotesi test missili sottomarini

Intanto dalle analisi delle ultime immagini satellitari emergerebbero i preparativi di un possibile lancio di missile balistico sottomarino da parte della Corea del Nord: è l'ipotesi di 38 North, think tank dello US-Korea Institute della Johns Hopkins University di Washington. "Le recenti foto dei satelliti commerciali rivelano diversi sviluppi che suggeriscono come la Corea del Nord potrebbe aver deciso di accelerare l'avanzamento della parte marina delle sue capacità nucleari", scrive Joseph Bermudez, specialista sulla difesa e gli affari di intelligence.

Le attività sui sottomarini Sinpo-class in corso ai cantieri e alla base navale di Mayang-do potrebbero proprio collegarsi, secondo Bermudez, al fatto che il Nord si starebbe preparando "a una nuova serie di test marini, con modifiche o miglioramenti ai sistemi di lancio o allo sviluppo di una versione più avanzata dei Pukguksong-1".

"No a retorica e azioni rischiose"

Il presidente cinese Xi Jinping, in una telefonata avuta oggi con l'omologo americano Donald Trump, ha detto che tutte le parti coinvolte dovrebbero "evitare retorica o azione tali da peggiorare le tensioni sulla penisola coreana". Lo riporta la tv di Stato Cctv, secondo cui Xi avrebbe osservato che Pechino e Washington sono entrambe interessate alla denuclearizzazione della penisola. Trump aveva anticipato ieri che avrebbe avuto un colloquio telefonico con il presidente cinese.

Oltre alla denuclearizzazione, Pechino e Washington condividono l'interesse a una "penisola coreana pacifica" e per questo Xi ha espresso il desiderio di poter lavorare con gli Usa per risolvere appropriatamente la questione nucleare, ha riferito l'agenzia Nuova Cina.

Trump ha da mesi rafforzato il pressing su Pechino perché a sua volta convincesse il suo alleato storico Pyongyang a mettere da parte i suoi propositi ambiziosi su armi nucleari e missili, a maggior ragione ora che il Nord pare aver raggiunto capacità balistiche tali da poter anche colpire il territorio americano.

(Red/Ats)