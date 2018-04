Raccolti i primi campioni a Duma

La squadra di esperti dell'Opac ha iniziato le indagini per verificare se nella città siriana vi sia stato un attacco chimico. L'Organizzazione non esclude un'altra visita.

La squadra dell'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche ha visitato uno dei siti di interesse a Duma dove ha raccolto dei campioni da analizzare in connessione con il presunto uso di armi chimiche lo scorso 7 aprile. Lo rende noto la stessa Opac in un comunicato.

L'organizzazione, si legge, "valuterà la situazione e prenderà in considerazione i passi futuri, compresa un'altra possibile visita a Duma". I campioni raccolti saranno trasportati al laboratorio Opac di Rijswijk, in Olanda. Sulla base dell'analisi dei risultati e di altre informazioni e materiali raccolti, la squadra compilerà il suo rapporto per presentarlo agli Stati membri della Convenzione sulle armi chimiche.

