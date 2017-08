Rambla, l'attentatore è Moussa Oukabir

Si tratta del fratello minore di Driss, arrestato ieri come presunto sospetto. A 16 anni scriveva: "Lascerei vivi solo i musulmani praticanti": Tra le vittime anche 2 italiani.

La polizia ha confermato di ricercare attivamente quale presunto conducente del furgone che ieri ha fatto strage fra la folla a Barcellona Moussa Oukabir, 18 anni.

È il fratello di Driss che era stato indicato ieri come un presunto sospetto per l'attentato, ed è stato arrestato. Driss si è presentato ieri al commissariato di Ripoll – dove risiede – dopo aver visto la sua immagine sui siti web di tutto il mondo, sui quali veniva indicato come il presunto responsabile dell’attentato.

Driss ha denunciato il furto dei suoi documenti, con i quali è stato preso a noleggio il furgone. La polizia s’interroga sul perché Driss non abbia denunciato prima il furto dei documenti e sospetta che il fratello minore possa averglieli sottratti.

I due fratelli sono di nazionalità francese ma risiedono da diversi anni a Ripoll (Girona).

Stando al quotidiano La Vanguardia, quando aveva 16 anni Moussa era un utente frequente di un sito di domande e risposte chiamato “Kiwi”. Alla domanda: “Cosa faresti nel tuo primo giorno da re assoluto del mondo?”, lui aveva risposto: “Ammazzerei gli infedeli e lascerei vivere solo i musulmani praticanti”. A un’altra domanda posta da un utente, “in quale Paese non vivresti mai?”, Moussa aveva risposto: “In Vaticano”. Dichiarazioni, queste, che lasciavano già intravedere la radicalizzazione del giovane.

Tra le vittime anche due italiani

"Ci sono due italiani tra le vittime e tre feriti". Lo ha affermato il capo dell'Unità di Crisi del ministero degli esteri italiano Stefano Verrecchia. Lo riporta l'agenzia italiana Ansa.

(Red/Ats)