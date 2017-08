Rambla, "preparavano uno o più attentati"

Nella casa di Alcanar, saltata per aria mercoledì alla vigilia dell'attacco alla Rambla, i terroristi islamici "stavano preparando l'esplosivo per commettere uno o più attentati a Barcellona". Lo ha confermato il capo dei Mossos d'Esquadra, la polizia catalana, Josep LLuis Trapelo, in una conferenza stampa, oggi a Barcellona. La polizia ha intanto identificato i resti di due persone nella casa di Alcanar, saltata per aria mercoledì alla vigilia dell'attacco alla Rambla, dove i terroristi islamici stavano preparando l'esplosivo per attentati a Barcellona, ha aggiunto Trapelo. Una terza persona, rimasta ferita nell'esplosione dell'abitazione, è stata arrestata.