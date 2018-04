Scarcerato Puigdemont: "Vado avanti"

L'ex leader catalano Carles Puigdemont è stato rilasciato dal carcere di Neunmuenster, nel Land tedesco dello Schleswig-Holstein: lo mostrano le immagini in diretta delle emittenti internazionali. Per la sua libertà è stata pagata una cauzione di 75mila euro.

All'uscita dal carcere tedesco, Carles Puigdemont ha chiesto la liberazione immediata dei nove leader indipendentisti in carcere in Spagna. "È una vergogna per l'Europa che ci siano dei detenuti politici", ha affermato.

"Voglio ringraziare tutti per l'aiuto e la solidarietà", ha poi detto in tedesco il leader catalano davanti alle mura della prigione. Combattiamo per la democrazia, ha detto Puigdemont. "La democrazia è a rischio in Spagna"."La battaglia giuridica va avanti", ha detto l'avvocato tedesco di Puigdemont, Wolfgang Schomburg.

"È giunta l'ora del dialogo" - ha aggiunto - "È ora di fare politica, non ci sono scuse perché le autorità spagnole non avviino un dialogo con quelle catalane per cercare di trovare una soluzione politica".

Madrid: "Nessuna persecuzione politica"

Il portavoce del governo spagnolo Inigo Mendez de Vigo ha negato che contro il presidente deposto catalano Carles Puigdemont, rimesso in libertà oggi dalla giustizia tedesca, sia in atto una "persecuzione politica".

Sul provvedimento dei giudici tedeschi, che hanno respinto l'accusa di "ribellione" mossa dalla Spagna al "president", ha detto di "rispettare sempre le decisioni della giustizia" ma ha invitato ad attendere la fine della procedura di estradizione in corso.

(Ats)