Sciopero di Lufthansa, 800 voli cancellati

Lufthansa cancellerà domani 800 dei 1600 voli programmati, tra cui 58 a lungo raggio, a causa dello sciopero indetto dal sindacato Verdi negli aeroporti di Francoforte, Monaco, Colonia e Brema.

Lo si legge in una nota della compagnia tedesca, in cui si precisa che le cancellazioni riguarderanno circa 90mila passeggeri. La ripresa dei voli di linea è prevista per mercoledì 11 aprile.

"A pagare saranno i passeggeri"

"È assolutamente inaccettabile che il sindacato imponga questo conflitto a passeggeri non coinvolti. Lufthansa non fa parte di questo scontro di contrattazioni collettive, ma purtroppo i nostri clienti e la nostra azienda sono colpiti dalle conseguenze di tutto questo". Così Bettina Volkens, membro della direzione Risorse Umane e Affari Legali di Lufthansa, critica lo sciopero proclamato dal sindacato Verdi.

La compagnia afferma di "non riuscire a comprendere la minaccia di uno sciopero così massiccio da parte di Verdi" e sottolinea come "la natura e la portata dello sciopero così diffuso e di una giornata intera sono inadeguate e irragionevoli in questo momento. Gli scioperi devono essere l'ultima risorsa in una controversia salariale".

"Politici e legislatori devono definire regole chiare per gli scioperi e le azioni sindacali", chiede Volkens. "Ci dispiace che i piani di viaggio di tanti passeggeri siano stati condizionati da questo sciopero di Verdi e stiamo lavorando per minimizzare il più possibile l'impatto".

(Ats)