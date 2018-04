Scovate 3'600 t di alimenti contraffatti

È il risultato dell'operazione Opson VII di Europol, che in 4 mesi ha effettuato controlli in 41mila esercizi commerciali di 67 paesi, tra cui 24 dell'UE e la Svizzera.

Oltre 3600 tonnellate di alimenti e 9,7 milioni di litri di bevande sequestrati perché contraffatti o pericolosi. È il risultato dell'operazione Opson VII di Europol, che in 4 mesi (dicembre 2017-marzo 2018) ha effettuato controlli in 41mila esercizi commerciali di 67 paesi, tra cui 24 dell'Unione Europea e la Svizzera, ma anche su battelli o impianti di trasformazione degli alimenti, arrestando 749 persone, con indagini che continuano in molti paesi.

Tra i prodotti sequestrati: carne marcia, tonno colorato chimicamente e falso latte in polvere per l'infanzia. Una speciale indagine sul tonno colorato - indica Europol in una nota pubblicata oggi - è stata condotta in 11 paesi europei, tra cui la Svizzera, dove sono stati controllati 49 campioni di tonno, con la collaborazione del network contro le frodi della Commissione europea. Un rapporto con i dettagli dell'operazione sarà pubblicato 'nei prossimi mesi', dice una nota Europol.

Nell'indagine, coordinata tra Europol e i servizi anti-frode della Commissione europea, sono state sequestrate 51 tonnellate di tonno destinato all'inscatolamento, spiega in una nota l'esecutivo comunitario. Il tonno era illegalmente trattato con sostanze che ne alterano il colore facendolo sembrare più fresco. Oltre a essere un inganno nei confronti degli acquirenti del prodotto fresco e dei consumatori, questa pratica presenta rischi per la salute.

La modifica del colore può infatti mascherare il deterioramento delle carni, favorendo lo sviluppo di ammine biologiche (istamina) responsabili della cosiddetta sindrome sgombroide nell'uomo, ovvero delle intossicazioni da pesce che provocano reazioni simili a quelle allergiche con nausea, diarrea, irritazione della pelle e mal di testa. In Spagna e Francia sono ancora in corso indagini sul tonno destinato alla conserve e venduto fresco e sull'uso illegale di additivi.

(Ats)