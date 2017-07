Sei turiste accoltellate sul Mar Rosso

Sono tutte donne e di diverse nazionalità le sei turiste colpite da un assalitore in un resort a Hurghada, in Egitto, sul Mar Rosso. Le due vittime sarebbero tedesche.

Sono tutte donne e di diverse nazionalità, le sei turiste colpite da un assalitore in un resort a Hurghada, in Egitto, sul Mar Rosso. Lo riferisce il ministro degli Interni egiziano.

Nel comunicato il ministero non parla di morti, la notizia che due delle turiste ferite sono rimaste uccise è stata riferita da fonti di polizia e dei servizi di sicurezza.

Sarebbero tedesche, e non ucraine, le due turiste accoltellate a morte nel resort di Hurghada, in Egitto. Lo scrivono i media tedeschi, tra i quali la Bild, che citano fonti di sicurezza egiziane.

In precedenza fonti di polizia locali avevano riferito che le due vittime erano ucraine.

"Non possiamo escludere che fra le vittime ci siano anche cittadini tedeschi. Ma su questo non abbiamo ancora certezza". Lo scrive il ministero degli Esteri tedesco in una nota sull'attacco a Hurghada.

Il ministero afferma di "aver appreso che nell'attacco ci sarebbero almeno due morti e diversi feriti".

Berlino "condanna duramente questo attacco vigliacco e ignobile mirato a colpire persone che volevano solo trascorrere un periodo sereno e riposante al mare".

"Esprimiamo cordoglio alle famiglie delle vittime - continua la nota - e speriamo che tutte le persone rimaste ferite guariscano velocemente e completamente".

(Ats)