Si cerca la verità sull'attacco in Siria

"Gli Stati Uniti stanno esaminando da vicino la situazione in Siria e decisioni su una risposta saranno assunte a breve": lo ha detto il presidente statunitense, Donald Trump, sottolineando che oggi è in programma un incontro sul tema. Gli USA, lo ricordiamo, hanno annunciato di essere pronti a lanciare i missili per punire il regime di Bashar al Assad, reo secondo la Casa Bianca di usare armi chimiche contro il suo popolo

E dal canto suo, il presidente francese Emmanuel Macron ha detto oggi di essere certo di ciò: "Abbiamo le prove che qualche giorno fa a Duma, in Siria, armi chimiche siano state usate dal regime siriano. In particolare è stato accertato l'utilizzo del cloro". Macron non ha tuttavia specificato di quali prove si tratti, ma ha aggiunto che verranno prese delle decisioni "quando lo riterremo più opportuno".

Certa sull'uso delle armi chimiche a Duma anche la Commissione europea, la quale - tramite il suo portavoce, Maja Kocijancic - ha fatto sapere che "la maggior parte delle prove indicano che siano state usate" e lo ha scritto nei documenti consegnati domenica. In questi si legge che "i rapporti da Duma, sotto l'assedio e il bombardamento da parte delle forze del regime e dei suoi alleati, indicano che un alto numero di civili sono stati uccisi la notte scorsa, comprese le famiglie che sono morte nei rifugi in cui si nascondevano. Le prove indicano un altro attacco chimico da parte del regime".

Intanto, per cercare di scoprire la verità, l'Organizzazione per la proibizione delle armi chimiche (Opac) ha inviato un gruppo di esperti in Siria. Intanto la NATO ha già detto di considerare l'uso di armi chimiche "una minaccia per la pace e la sicurezza internazionali e i responsabili ne pagheranno le conseguenze".

(Red/Ats)