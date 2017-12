Si dimette il vice di Theresa May

Nuova, pesantissima tegola sul governo britannico di Theresa May, nel pieno d'un passaggio chiave dei negoziati sulla Brexit. Cade la testa di Damian Green, primo segretario di Stato e vicepremier de facto della compagine Tory, travolto da un boccaccesco scandalo a luci rosse riemerso dal passato, fra video porno e storie di avances o allusioni sessuali non gradite.

Green, 61 anni, si è dimesso stasera sulla scia dei risultati di un'indagine interna che ha rivelato come "inesatte e fuorvianti" alcune sue affermazioni a proposito delle vicende che l'avevano coinvolto. Affermazioni per le quali il numero due dell'esecutivo si è scusato nella lettera rivolta al primo ministro che ne ha sancito l'uscita di scena. May si è detta "profondamente triste" di questo epilogo, in un comunicato di risposta diffuso da Downing Street nel quale non ha lesinato elogi al ruolo politico e di governo del suo ormai ex braccio destro aggiungendo tuttavia di aver accettato le dimissioni che ella stessa gli aveva chiesto poche ore prima a causa delle violazioni emerse nell'inchiesta del nuovo "codice di condotta" fissato per i componenti del gabinetto.

Green era finito nel mirino nelle ultime settimane nell'ambito dello scandalo sulle presunte molestie a Westminster, in particolare dopo le accuse di comportamento inappropriato fatte nei suoi confronti da una pubblicista e attivista conservatrice, Kate Maltby, e risalenti al 2015. Nonché per le denunce di due ex funzionari di Scotland Yard che sostenevano di aver scovato nel suo computer d'ufficio di parlamentare, nel 2008, una sterminata galleria di immagini pornografiche, degne di un maniaco del genere, nel quadro di accertamenti a più ampio raggio compiuti all'epoca nei palazzi del potere, ma rimasti poi senza seguito. Sospetti che il numero due del governo aveva ripetutamente respinto con sdegno, ma che adesso gli costano la poltrona.

A quanto riferisce la Bbc, l'indagine interna ha infatti giudicato nel complesso "plausibile" il racconto di Maltby. Mentre sulla faccenda dell'archivio porno - che Green continua a negare di aver collezionato in prima persona, sostenendo che il pc 'incriminato' fosse anche a disposizione di altri - pesano come macigni le bugie che l'uomo politico avrebbe detto: negando di essere mai stato informato dalla polizia degli esiti dei controlli d'allora, cosa dimostratasi evidentemente falsa.

Per il governo e per Theresa May, appena ripresisi dal deludente risultato elettorale di giugno e da una sfilza di passi falsi grazie all'accordo preliminare strappato in extremis a Bruxelles sul passaggio alla fase due del negoziato sulla Brexit, si tratta di un mezzo disastro. Il terzo caso di dimissioni nel giro di un mese o poco più. Già costretta a sacrificare un altro veterano come l'ex ministro della Difesa Michael Fallon, a sua volta inciampato in sospetti di molestie a sfondo sessuali, la premier aveva infatti silurato in tronco nelle scorse settimane pure Priti Patel, titolare del dicastero per lo Sviluppo Internazionale, sorpresa a intrecciare contatti diplomatici segreti in Israele, a sostegno di ambizioni personali di carriera.

Precedenti che peraltro impallidiscono, quanto a potenziali conseguenze, rispetto alla caduta di Green: un fedelissimo alleato della May, nonché coetaneo e amico di gioventù fin dai tempi degli studi universitari di Oxford; ma soprattutto un elemento di esperienza e di equilibrio in un partito e in un consiglio dei ministri logorati da ricorrenti divisioni sulla Brexit e non solo. Un tassello senza il quale l'intero castello di carte del governo rischia di crollare davvero.

(ATS/ANSA)