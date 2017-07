Si è spento il piccolo Charlie

Al bimbo inglese di 11 mesi, affetto da una grave malattia, sono stati staccati i macchinari che lo tenevano in vita.

Charlie Gard, il bimbo inglese di 11 mesi affetto da una grave malattia genetica non ce l'ha fatta. Ne hanno dato la notizia i suoi genitori i quali avevano chiesto più tempo ai medici per stare con lui. Oggi l'ospedale ha staccato i macchinari che lo tenevano in vita. "Il nostro splendido bambino se n’è andato, siamo così orgogliosi di te": ha detto la madre Connie Yates annunciando la notizia del decesso.

La morte del piccolo Charlie era ormai solo una questione di giorni dopo che giovedì l’Alta Corte di Londra ha ordinato che fosse trasferito dall’Great Ormond Hospital a un hospice (una struttura per malati terminali), dove non avrebbe più avuto il respiratore a tenerlo in vita.

Il caso, del piccolo Charlie, dopo le sentenze dei giudici britannici ed europei che avevano dato ragione ai medici del Great Ormond Hospital di Londra, intenzionati a non proseguire le cure, ha sollevato un dibattito di livello mondiale.



(Red/Ats)