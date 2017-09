Si tirano le somme del passaggio di Harvey

Il bilancio dell'uragano Harvey negli Stati Uniti è salito ad almeno 47 morti. Lo riferisce il sito della Cnn, che solo ieri parlava di 37 vittime accertate.

Per far fronte ai danni causati dal suo passaggio su Texas, la portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha fatto sapere che il presidente degli Stati Uniti Donald Trump intende donare personalmente un milione di dollari in aiuti. L'inquilino della Casa Bianca ha inoltre comunicato che intende visitare domani, sabato, con la first lady Melania l'area di Houston (Texas) e di Lake Charles in Louisiana. Già martedì i due erano state nelle zone devastate dall'uragano.

Disastro naturale più costoso della storia USA

"Il peggio non è ancora passato" per il sud-est del Texas, ha annunciato il governatore dello Stato Greg Abbott. Il sole da quelle parti è tornato a splendere, ma le ferite inflitte dall'uragano sono profonde.

Al di là del bilancio dei morti, Harvey risulta essere il disastro naturale più costoso della storia statunitense: i danni, secondo il calcolo di alcuni esperti, ammonteranno a circa 160 miliardi di dollari, l'equivalente di quelli prodotti da Katrina e Sandy messi assieme.

Dopo Harvey, arriva Irma

Harvey adesso è stato declassato a depressione tropicale e la sua minaccia si è ridimensionata, ma un nuovo uragano, Irma, si è formato sull'Atlantico orientale: è stato classificato per il momento categoria 2 (su 5) e porta con sé venti che soffiano ad una potenza di 160 km all'ora. Secondo gli esperti, non c'è pericolo immediato per il continente, dove invece la distruzione di Harvey è destinata a lasciare ferite profonde.

(Red/Ats)