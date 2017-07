Siria, così la CIA abbandona i ribelli

di Maria Acqua Simi

Ancora una volta, con una mossa inedita, Donald Trump è riuscito a sorprendere tutti. È di ieri infatti la notizia che la Casa Bianca ha sospeso il programma con cui la CIA ha armato e addestrato in questi anni miglaiia di ribelli siriani al fine di combattere il regime del presidente della Siria, Bashar al Assad.

Il piano, iniziato nel 2013 sotto Obama, era segreto, nel senso che non si avevano informazioni sul suo conto (per esempio riguardo ai soldi spesi per finanziarlo), ma la sua esistenza era stata ampiamente raccontata negli ultimi anni dai giornali americani: si sa che era attivo almeno da 5 anni, e che nei primi due anni aveva addestrato tra i 10mila e i 13mila ribelli. Tuttavia il progetto non era mai veramente decollato. Difficoltà nel reclutare elementi «sicuri», diffidenze da parte di numerosi membri dell’amministrazione, contrasti e problemi sul terreno hanno rallentato le operazioni, sviluppate in parallelo ad una iniziativa gestita dal Pentagono. Nel 2015 l’amministrazione Obama aveva deciso di chiudere un altro programma di addestramento dei ribelli siriani, quello però progettato in funzione anti-Stato Islamico, perché si era rivelato fallimentare.