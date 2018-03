Strage durante il capodanno persiano

L'Isis ha scelto questa festività per colpire ancora Kabul, in Afghanistan. Il bilancio provvisorio dell'attacco è di almeno 29 morti, tra cui molti minorenni, e 58 feriti.

Decisa a far dimenticare in Afghanistan le tante sconfitte subite in Medio Oriente, l'Isis ha scelto la festività di Nowruz, il capodanno persiano, per compiere un cruento attentato a Kabul, prendendo di mira la comunità degli sciiti afghani, considerati 'apostati' e 'pagani' e "degni solo di morire".

Il bilancio dell'azione a fine mattinata di un kamikaze isolato è stato di almeno 29 morti, fra cui molti minorenni, e 58 feriti.

Le urla di disperazione, i corpi dei feriti ed i cadaveri riversi in strada, l'ululo delle sirene delle ambulanze e delle auto delle forze di sicurezza, hanno segnato gli attimi successivi all'esplosione, avvenuta vicino ad un ospedale pubblico ed all'università di Kabul e non lontano dal Sakhi Shrine, un sepolcro molto caro agli sciiti di etnìa Hazara che in Afghanistan sono il 15% della popolazione.

Avvertiti dai servizi di intelligence su una possibile azione contro gli sciiti, polizia ed esercito avevano rafforzato i check-point nell'area del sepolcro, ma l'attentatore suicida ha colpito i fedeli in festa mentre, già lontani, cantavano e ballavano in strada dirigendosi verso le loro case.

Il presidente Ashraf Ghani, che oggi in prima persona partecipava alle celebrazioni di Nowruz piantando degli alberi, è stato il primo a stigmatizzare duramente l'accaduto e a promettere una severa punizione ai responsabili.

L'ennesimo attacco a Kabul

Si è trattato tuttavia di uno 'déjà vu' che ha segnato già molte volte quest'anno Kabul, divenuta a forza capitale mondiale degli attentati. E provando ancora una volta che i meccanismi di sicurezza approntati dal governo, e più volte rafforzati, possono essere sempre facilmente violati sia dall'Isis, sia dai talebani che oggi però si sono chiamati immediatamente fuori dall'ennesimo massacro.

I vertici della missione 'Resolute Support' della Nato e lo stesso governo afghano avevano già avvertito che il 2018 sarebbe stato un anno duro dal punto di vista del conflitto interno, nonostante la nuova e più ampia offerta di pace avanzata da Ghani ai talebani che per il momento non sembrano intenzionati ad accettarla.

E comunque essa non riguarda i membri della filiale Khorasani (Afghanistan-Pakistan) dell'Isis, che non puntano come i talebani a prendere il potere in Afghanistan, ma che a partire dalle province dell'est dove sono presenti da ormai due anni, ambiscono a rilanciare i visionari progetti di Califfato transnazionale fondamentalista sunnita di Abu Bakr al-Baghdadi.

Il capodanno persiano

Nowruz, ricorrenza tradizionale persiana, è festeggiata in Iran, Azerbaigian, Albania, Bosnia, Georgia, in vari Paesi dell'Asia centrale come il Turkmenistan, ed è particolarmente sentita in Afghanistan dalla minoranza sciita Hazara.

Questa giornata è conosciuta fra gli afghani anche come il 'Giorno del contadino' e le sue celebrazioni durano due settimane a partire dal 21 marzo. Si deve ricordare infine che negli anni (1996-2001) del governo dei talebani afghani, anche loro sunniti ma meno radicali dell'Isis, fu proibito festeggiare Nowruz.

