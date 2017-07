Sventato attentato nella capitale australiana

Sventato in Australia un piano terroristico che aveva come obiettivo una bomba da piazzare su un aereo in volo. Lo riportano i media locali.

La polizia federale australiana ha condotto una serie di raid anti terrorismo in tutta Sydney, nell'ambito di un indagine scattata dopo alcune informazioni ricevute su un sospetto attacco terroristico ad un aereo. Quattro persone - sottolineano le stesse fonti - sono state arrestate. A confermare ufficialmente la notizia, anticipata dal Sydney Morning Herald, è stato il premier Malcolm Turnbull: "Posso riferirvi che l'azione di ieri sera è stata una vasta operazione antiterroristica per sventare un piano per abbattere un aereo", ha detto, aggiungendo che sono state rafforzate le misure di sicurezza negli scali di tutto il Paese.Il blitz contro i presunti terroristi è scattato nelle prime ore della mattina: in una serie di perquisizioni condotte dalla polizia federale in appartamenti alla periferia di Sydney sono state arrestate quattro persone. Si tratterebbe di un gruppo di ispirazione islamista, secondo Andrew Colvin, commissario della polizia fede.

Ats