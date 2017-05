Svizzero uccide un ladro vicino a Nizza

Il malvivente stava tentando di introdursi nell'abitazione di vacanza dell'uomo, che ora si trova in detenzione in attesa degli sviluppi dell'inchiesta.

Uno svizzero ha ucciso la scorsa notte un ladro che stava tentando di introdursi nella sua abitazione di vacanza a Tourrettes-sur-Loup, nel dipartimento delle Alpi Marittime, vicino a Nizza (sud della Francia). Il proprietario ha sparato al malintenzionato con un'arma detenuta a suo dire legalmente.

Lo ha reso noto oggi la procuratrice locale Fabienne Atzori. Secondo i primi elementi raccolti dagli inquirenti, verso le 4 lo svizzero e sua moglie hanno sentito alcuni rumori sospetti e hanno intuito che qualcuno stava cercando di entrare in casa. L'uomo è dunque uscito sulla terrazza scarsamente illuminata, dove ha intravisto un individuo incappucciato che indossava dei guanti. Stando a quanto dichiarato dallo svizzero, il ladro ha alzato le mani, gesto che avrebbe incitato il proprietario a sparare.

Ferito, il ladro è riuscito inizialmente a scappare, ma è stato ritrovato privo di vita nei pressi di un muretto in pietra poco distante. Di fianco al corpo è stata rinvenuta una bomboletta con del gas lacrimogeno. Lo svizzero si trova attualmente in detenzione in attesa degli sviluppi dell'inchiesta, affidata alla gendarmeria.

(Ats)