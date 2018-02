"Tentato omicidio in un contesto terroristico"

Può andare "da 3 a 20 anni" di reclusione la pena che la procuratrice federale belga può chiedere per Salah Abdeslam e il suo complice, il tunisino, Soufian Ayari per la sparatoria commessa a Forest qualche giorno prima della cattura a Molenbeek, che ha messo fine alla fuga del solo sopravvissuto del commando degli attentati di Parigi.

"Non si rimprovera ad Abdeslam e Ayari un tentativo di omicidio semplice, ma in un contesto terroristico, ed è su questa base che bisogna definire la pena", ha detto la giudice Kathleen Grosjean. Per questo, "per i fatti contestati ai signori Abdeslam e Ayari, posso chiedervi una pena da 3 a 20 anni".

La requisitoria della procuratrice ha ripercorso quindi nel dettaglio i fatti avvenuti nella rue du Dries a marzo 2016. La giudice ha avvertito che il suo intervento sarà lungo, fino a due ore di durata.

(Ats)