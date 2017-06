Tra May e Dup un accordo c'è

A Belfast prosegue il cruciale negoziato per ricostituire un governo di unità nazionale fra unionisti e repubblicani dopo la crisi che deve essere risolta entro la scadenza indicata da Londra per il 29 giugno.

L’accordo fra il Partito conservatore della premier britannica Theresa May e gli unionisti nordirlandesi del Dup si è concluso dopo un lungo negoziato, per offrire il vitale appoggio esterno al governo di minoranza Tory. Sky News ha mandato in onda le immagini in cui si vedono la premier e la leader del Democratic Unionist Party (Dup) Arlene Foster che coi loro collaboratori firmano l'intesa a Downing Street. C'era qualche difficoltà da parte dei Tories nell'accettare la richiesta degli unionisti che vogliono una speciale copertura sociale per le famiglie dei militari e dei reduci alla quale si oppongono invece i repubblicani del Sinn Fein perché temono che così vengano premiati soldati che hanno preso parte al conflitto nordirlandese.

Tory e Dup “condividono molti valori”

La premier May subito dopo la firma dell'accordo ha dichiarato che i due partiti "condividono molti valori" e che si tratta di una intesa "molto positiva". La leader del Dup Arlene Foster si è detta molto soddisfatta per i termini raggiunti fra i due schieramenti che in merito hanno promesso la massima trasparenza. La prima prova per il nuovo accordo è rappresentata dal voto per approvare il Queen's Speech, il discorso della regina coi punti programmatici del governo pronunciato la scorsa settimana, che si terrà nei prossimi giorni ai Comuni.

Un pacchetto economico da 1,5 miliardi di sterline

L’accordo prevede un ricco pacchetto economico all'Irlanda del Nord, con uno stanziamento complessivo di fondi pari a 1,5 miliardi di sterline (1,85 miliardi di franchi), l'accordo di governo raggiunto oggi a Downing Street fra la premier conservatrice Theresa May e la leader degli unionisti del Dup, Arlene Foster. Lo ha detto quest'ultima nel corso di una conferenza stampa a Londra di fronte al numero 10. I soldi saranno usati per dare impulso all'economia della regione e investire in nuove infrastrutture, nell'educazione e nella sanità.

(Red/Ats)